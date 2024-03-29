مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 18

ينتظر متابعو مسلسل المعلم عرض الحلقة 19 اليوم، بعد انتهاء الحلقة 18 على نهاية مشوقة بعدما حاول مصطفى شعبان برفقة الشرطة نصب كمين لرجال المعلم شداد، لكشف تجارته بالمخدرات، إذ تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 18



شهدت الحلقة 18 من مسلسل المعلم أحداثًا مختلفة، فهي بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ وتعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

بدأت بشراكة بين مصطفى شعبان وابن الحاج بشر أحد أكبار تجار سوق ميناء الأتكة، في محله بعدما استطاع فك الحجر عليه وتوريد شحنة السمك اللازمة للمعلم شداد.

وظهر منعم ابن المعلم بشر وهو يقول لـ"مصطفى شعبان": "دي الفلوس اللي هنبدأ بيها الشراكة بيني وبينك زي ما كان أبوك وأبويا شركاء في المحل، أنا عايز استفاد من خبرتك يا معلم وبقولك ساعدني وشاركني".

ثم يأتي المعلم بشر ويقول له: "أوعى ترفض المحل دا هيكون شرك بينك وبين منعم ودهب بنتي وهتكبروه"، ثم تدخل دهب وزمزم بعدما باعا الذهب الخاص بهم من أجل أن يكونوا شركاء في المحل الجديد.

وقام مصطفى شعبان وجلس على كرسي المكتب الرئيسي للمحل، ليعلن عن بدء مرحلة جديدة في السوق، يكون فيها هو المعلم الكبير، من خلال توريد شحنات السمك من السويس للمحل.



كما كشفت صديقة زمزم خلال الحلقة 18 من مسلسل المعلم سرها، إذ أخبرت والدها أنها مريضة بسرطان الدم وأنا أخفت عنهم الأمر طوال تلك الفترة حتى لا يشعرون بالقلق والخوف عليها.

وقالت صديقتها لأبوها: "زمزم رفضت الخلفة من تاني عشان لما تموت يكون الحمل خفيف، هي مريضة بسرطان الدم، وأنا كان لازم أقول للمعلم عشان يأخد باله منها حقك عليا يا عمي أنا أسفي".

وأضافت: "هي رافضة العلاج لكن الدكاترة قالوا أن فيه أمل، لازم حد منكوا يقنعها أنها تتعالج"، وقابلت زمزم في الطريق وقالت لها: "أنا أسفة، كان لازم أقول لأي حد عشان يأخدوا بالهم منك سامحيني"، وانتهى المشهد على بكاء سهر الصايغ في حضن والدها.

وانتهى المسلسل على محاولة مصطفى شعبان نصب كمين للمعلم شداد خلال الحلقة 18 من مسلسل المعلم، بالتعاون مع الشرطة، بعدما اكتشف أنهم يستغلونه لنقل المخدرات مع السمك من السويس إلى سوق الأتكة في القاهرة.

وظهر ابن المعلم غريب الذي يورد منه السمك في السويس بمصطفى شعبان، ليخبره بأن يأتي له في الصباح لاستلام شحنات من السمك، ليرد عليه شعبان: "من بكرة الصبح هكون عندك يا معلم تعيش وفلوسي حاضرة".

ثم يتصل به اللواء شوقي الذي يتتبع تجارة شداد ورجاله في المخدرات، ويطلب منه أن يقابله، ووقتها يقول له: "أنا بعرض عليك إنك تساعدني وتنقل السمك والمخدرات عشان دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نمسك بيها شداد متلبس".



إلا أن مصطفى شعبان يتردد في الموافقة، لتنتهي الحلقة 18 من مسلسل المعلم على ذلك المشهد المشوق، والذي يتعاون فيه شعبان مع الشرطة من أجل نصب كمين للمعلم شداد ورجاله خلال الحلقة القادمة.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 19



من المقرر أن تعرض الحلقة 19 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشرة



وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

يدور المسلسل حول سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

ابطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.