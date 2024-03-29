"أحلى مع بعض".. الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط تنظم سحورا رمضانيا

نظمت الكنيسة الانجيلية الثانية بمحافظة أسيوط، لقاء محبة وسحور رمضانى بعنوان "رمضان أحلى مع بعض"، بمقر الكنيسة بحى شرق أسيوط، بحضور بعض القيادات من أهالي المحافظة.

جاء ذلك بحضور القس رفيق ثابت، راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور علاء عرفات حيالله نقيب الصيادلة بأسيوط، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط، والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب.



المسلمين والأقباط بأسيوط يجتمعون فى لقاء محبة وسحور رمضانى بالكنيسة الإنجيلية الثانية



كان فى استقبال المدعويين بعض الأطفال حاملين الشيكولاتة والورود وبدأت فعاليات اللقاء بكلمة الترحيب للقس رفيق ثابت راعى الكنيسة، والتى رحب فيها بالحضور، مشيدا بقوة ووحدة الشعب المصرى مسلمين وأقباط وتماسكهم وتراحمهم، لافتا إلى أن هذا التجمع هو اللقاء السنوى الثانى للأحبة فى أجواء رمضانية تتسم بالألفة والمحبة والتشارك فى إحياء المناسبات المختلفة تعبيرا عن عمق العلاقات وتقاربها.

أشار القس رفيق ثابت إلى أن هذا اليوم هو يوم عيد يجمعنا فيه المحبة نحو بعضنا البعض والتى تملأ قلوبنا كأصدقاء وشركاء فى الوطن.

وتضمنت فعاليات لقاء المحبة عرض بعض الترانيم والأناشيد للأطفال بعنوان "احفظ بلادنا يارب" ثم عرض فيلم تسجيلى عن فعاليات اللقاء السنوى الماضى.

كما تم عرض أناشيد المسحراتي بمصاحبة دقات الدفوف والطبول ليبدأ السحور الرمضاني وسط جو من السعادة والتشارك في مائدة واحدة، وذلك على أنغام بعض الأغانى الرمضانية والوطنية.

وفى نهاية اللقاء، تم الاستماع إلى بعض كلمات الحضور تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم لراعى الكنيسة والقائمين على اللقاء، وما لمسوه من دفء ومحبة فى التشارك فى سحور رمضانى وتجمع للأهل والأصدقاء من أبناء المحافظة.

سحور الكنيسة الانجيلية تحت شعار رمضان مع بعض احلي

سحور الكنيسة الانجيلية تحت شعار رمضان مع بعض احلي

سحور الكنيسة الانجيلية تحت شعار رمضان مع بعض احلي

سحور الكنيسة الانجيلية تحت شعار رمضان مع بعض احلي

سحور الكنيسة الانجيلية تحت شعار رمضان مع بعض احلي

سحور الكنيسة الانجيلية تحت شعار رمضان مع بعض احلي

سحور الكنيسة الانجيلية تحت شعار رمضان مع بعض احلي