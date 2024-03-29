الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى والزمالك يواجهان سبورتنج وسموحة فى ذهاب نصف نهائى دورى "الطائرة"

فرحة لاعبات الأهلي
فرحة لاعبات الأهلي بالفوز على سبورتنج

تقام الليلة مباراتا الذهاب في الدور نصف النهائي في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة  للرجال، حيث يلتقي سموحة مع الزمالك في التاسعة مساء وسبورتنج مع الأهلي في الحادية عشرة مساء وتقام غدا "السبت" مباراتا العودة، ويلتقي الأهلي مع سبورتنج في التاسعة مساء والزمالك مع سموحة في الحادية عشرة مساء ويتأهل الفريق الفائز بالمباراتين للنهائي، وفي حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة في الأول من أبريل المقبل لتحديد المتأهل للنهائي.

كانت فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت قد تأهلت للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للرجال بعد فوز الأهلي على سموحة 3-1، وبنفس النتيجة فاز طلائع الجيش على سبورتنج وبتروجت على الاتحاد السكندري، بينما فاز الزمالك على الطيران 3- صفر، وسيلتقي في الدور نصف النهائي الأهلي مع بتروجت والزمالك مع طلائع الجيش .

من ناحية أخرى تأهل فريقا الأهلي والزمالك لنهائي بطول الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات بعد فوز الأهلي سبورتنج 3- صفر مرتين في مباراتي الدور نصف النهائي، وفوز الزمالك على ىسموحة  3- صفر مرتين.

لاعبات الزمالك بعد الفوز على سموحة
الدوري الممتاز للكرة الطائرة الزمالك الاهلى سبورتنج سموحة

مواد متعلقة

الأهلي يواجه سبورتنج والزمالك مع سموحة في ذهاب دوري الكرة الطائرة للسيدات

وزير الشباب والرياضة يشهد فوز منتخبى الكرة الطائرة بذهبيتى الألعاب الإفريقية

اليوم.. الأهلى أمام الزمالك فى نهائى سوبر الكرة الطائرة "رجال"

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

عاجل | زلزال الإسكندرية.. ضرب فى اليونان وشعر به أهل "عروس المتوسط"

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية: خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل الجيش فى مفاوضات تبادل الأسرى

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس

شهداء وجرحى فى اليوم الـ175 من العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة