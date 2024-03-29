الأهلى والزمالك يواجهان سبورتنج وسموحة فى ذهاب نصف نهائى دورى "الطائرة"

تقام الليلة مباراتا الذهاب في الدور نصف النهائي في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال، حيث يلتقي سموحة مع الزمالك في التاسعة مساء وسبورتنج مع الأهلي في الحادية عشرة مساء وتقام غدا "السبت" مباراتا العودة، ويلتقي الأهلي مع سبورتنج في التاسعة مساء والزمالك مع سموحة في الحادية عشرة مساء ويتأهل الفريق الفائز بالمباراتين للنهائي، وفي حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة في الأول من أبريل المقبل لتحديد المتأهل للنهائي.

كانت فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت قد تأهلت للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للرجال بعد فوز الأهلي على سموحة 3-1، وبنفس النتيجة فاز طلائع الجيش على سبورتنج وبتروجت على الاتحاد السكندري، بينما فاز الزمالك على الطيران 3- صفر، وسيلتقي في الدور نصف النهائي الأهلي مع بتروجت والزمالك مع طلائع الجيش .

من ناحية أخرى تأهل فريقا الأهلي والزمالك لنهائي بطول الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات بعد فوز الأهلي سبورتنج 3- صفر مرتين في مباراتي الدور نصف النهائي، وفوز الزمالك على ىسموحة 3- صفر مرتين.