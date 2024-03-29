أمسيات وسهرات رمضانية اليوم الجمعة 29 مارس 2024

حفل السيرة الهلالية مع الراوي الفنان محمد كساب قنديل، إحدي أمسيات وسهرات رمضانية، يشهدها اليوم الجمعة والموافق 29 مارس 2024، و19 رمضان، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

أمسيات وسهرات رمضانية اليوم الجمعة

ففي التاسعة مساء، تعقد بمركز سمويت الثقافي، ليلة من ليالي السيرة الهلالية، والتي يقدمها الفنان محمد كساب قنديل وفرقته علي أنغام الربابة.

وتعد السيرة الهلالية من أهم السير الشعبية التراثية وأشهرهم وأمتعها علي الإطلاق، ذاع صيت رواتها وشعرائها في صعيد مصر والعالم مثل فرنسا وألمانيا، علي رأسهم الراوي سيد الضوي، جابر أبوحسين.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية اليوم الجمعة، تعقد في الثامنة مساء، بمكتبة البلد بمقرها الكائن أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب “عن الأسي والتأسي”، للكاتبان إليزابيث كوبلر روس، ديفيد كيسلر، ومن ترجمة شادي عبدالعزيز، وذلك ضمن فعاليات نادي الكتاب.

الفنان مؤمن خليل يحيى الليلة 12 لـ"هل هلالك"

في الثامنة والنصف مساء، تنطلق فعاليات الليلة الثانية عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث يحيى الفنان "مؤمن خليل" حفل الليلة الثانية عشرة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، ويشدو بباقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب، إلى جانب عدد من أغانيه الخاصة.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، تعقد في الثامنة مساء، بصالون علمانيون الثقافي، بمقره الكائن في 33 شارع قصر النيل، أمسية ثقافية بعنوان "الحشاشين بين الدراما والتاريخ"، يتحدث فيها الباحث دكتور محمد فياض، أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي بجامعة طنطا.

وفي التاسعة مساء، يحتضن مركز إبادع قبة الغوري بشارع الحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل للإنشاد الديني والذي يحييه المنشد الشيخ إيهاب يونس وفرقته الموسيقية.

تتضمن الأمسية باقة مختارة من أبدع ما قدم إيهاب يونس من مدائح نبوية وابتهالات دينية، نذكر من بينها: مديح يا مالكا قلبي ــ أيه العمل يا أحمد ــ النبي صلوا عليه ــ كل العطاء من الرحمن يأتينا ــ يا فرحة القلب ــ يا نصر بدر ــ من أرض المدينة ــ حبيبي أصل الجمال ــ مالك الملك في يديك قيادي وغيرها العديد.

وفي نفس التوقيت ــ التاسعة مساء ــ يتجدد موعد رواد مركز إبداع بيت السحيمي بمقره الكائن بشارع المعز٬ مع عرض "خيال الظل والأراجوز" والذي تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز المصري.

العرض من تأليف وإخراج د. نبيل بهجت وبطولة الفنانين: مصطفي الصباغ، علي أبوزيد، محمود السيد بالإشتراك مع شيخ لاعبي الأراجوز عم صابر المصري، وصابر شيكو.

أمسية شعرية بهيئة الكتاب

كما تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقرها الكائن برملة بولاق كورنيش النيل، في التاسعة مساء، أمسية جديدة من الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة تحت إشراف الشاعر أحمد الشهاوي.

يشارك في الأمسية الشعرية كل من الشعراء: أحمد المريخي، أمل جمال، عمر شهريار، عيد عبد الحليم، ميلاد زكريا، نيفين الطويل، ويدير الأمسية الشاعر علي عطا.

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في التاسعة والنصف مساء، حفل لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين مايا الرمالي - ميراي أشرف علي الفيولينة، ماجي مجدي علي الفيولا، أحمد عبد الحكيم علي التشيللو.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة افتتاحية للأوركسترا الوتري - كونشرتو الفيولا والوتريات لـ جورج فيليب تيليمان، كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا الوتري لـ أنطونيو فيفالدي، كونشيرتو للتشيللو والوتريات لـ بوكيرينى.

وفي نفس التوقيت، يشهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز. يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها رمضان جانا، اللي بالي بالك، الفن، البخيل وأنا، الدنيا ريشة، حرمت أحبك، وغيرها.

وفي التاسعة والنصف أيضا، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، ويتضمن الحفل مجموعة من نوادر مؤلفات الموسيقي العربية التي وضعها كبار الملحنين.