الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

جدول مسلسلات رمضان.. أبرز المشكلات التى سلط الضوء عليها مسلسل نورة

مسلسل نورة
مسلسل نورة

 تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

 

ويتناول مسلسل نورة عدد من الموضوعات الهامة من أول عرضه على قناة cbc، حيث تناول عدد من الموضوعات المختلفة والتي تهم عدد كبير من الأطفال، وتسلط الضوء على أبرز ما يمروا به والتي تتمثل أهمها في، مشكلة زواج القاصرات حيث تناول العمل مشكلة زواج القاصرات ومدى تأثير ذلك على الأطفال.


 كما تناولت الحلقات مشكلة التنمر على الأطفال وكيفية التعامل من جانب الأهل، الى جانب ذلك تناول العمل موضوع الأمراض مثل مرض البهاق ومدى تأثير ذلك على الطفل المصاب.

 

كما تناولت الحلقات مشكلة هوس الأطفال بالسوشيال ميديا ومدى تأثير ذلك على الأطفال.

 

ويعرض المسلسل الكرتوني نورة على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

 

وتدور أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل نورة، رغبة نورة فى تقديم محتوي مختلف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوم وانستجرام"، وذلك حول المشكلات التي تتعلق بالفتيات، حيث طلبت منها المدرسة الخاصة بها وتدعي رضوي أن تقوم بعمل فيديوهات مميزة من خلال السوشيال ميديا لمساعدة اصدقائها على وشجعها اهلها على القيام بذلك.


 ومن ضمن الأحداث التي دارت خلال الحلقة الحادية عشر، وصول رسالة الى  نوة من شخص مجهول لديه مشكلة ما وطلب من نورة مساعدته داخل المدرسة، وهو ما دفع نورة اللى التحدث مع والدتها حول الامر.

 

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

 

 

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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