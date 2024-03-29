"أمبراطورية ميم" الحلقة 18.. محمد محمود عبد العزيز يطرح قضية سكان المعادى فى برنامجه

عرضت مساء اليوم، الحلقة 18 من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، على قنوات dmc، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل أمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الـ"18" في مسلسل أمبراطورية ميم أحداث متصاعدة بين أبناء مختار أبو المجد، ووالدهم.

كما طرح المذيع"كريم الدالي" والذي يقوم بدوره الفنان محمد محمود عبد العزيز، في برنامجه قضية بيع منازل سكان حي المعادي، واستضاف الفريق المؤيد للبيع لشركة التطوير العقاري "يحيى شاكر".

وزار كريم الدالي مكتب مختار أبو المجد" خالد النبوي"، للتصوير معه للتعبير عن موقفه الرافض لبيع منزله بحي المعادي، وتمثيله عن الفريق الرافض للبيع.

و بدأت الحلقة 18 من مسلسل "أمبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي، بأحداث متصاعدة جديدة في منزل مختار أبو المجد "خالد النبوي"، بتأخر مروان أبو المجد “نور النبوي” على موعد الاستيقاظ مبكرًا لتوصيل أشقائه إلى المدرسة.

وقرر مروان أبو المجد أن يأخذ أشقاؤه إجازة من المدرسة بسبب استيقاظه متأخرًا، كما قرر أن يستأجر سائق لسيارة المدرسة لهم

وقضى أبناء مختار أبو المجد إجازة من المدرسة، وحالة من المرح والاستهتار بالدراسة بعد قرارات إدارة مروان أبو المجد مدير المنزل الجديد بعد انتخابات إدارة منزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

