مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3.. سيف يقنع "أدهم وياسمين" بإنقذهما من ورطة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته شريف منير ورانيا يوسف والذي انطلقت حلقاته عبر قنوات CBC ومنصة "واتش إت" الرقمية أحداثا مثيرة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة

يصل سيف إلى المنزل بعد الحلقة التى روج خلالها أن الحملة الدعائية تخص لمبات "ليد" فيقوم أدهم وياسمين بضربه، لكنه يقنعهما أنه يعمل لصالحهم وأن ما قاله على الهواء ساهم في إصلاح الموقف، وعاد العملاء للشركة مجددا ويقرر "أدهم وياسمين" أن يتعاملا معا بشكل اضطراري أمام الناس ويقنعهم أنه فكر بطريقة "الفنكوش" من أجل الترويج والدعاية لشركتهما في حملة دعائية سيكونوا هم الوجه الإعلاني لها كأشهر "كابلز".

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "بقيا اتنين" بصدمة جديدة لـ "أدهم" شريف منير، وطليقته "ياسمين" رانيا يوسف، بعدما يستغل "سيف" يوسف عثمان اعتمادهما عليه لحل أزمة تصدرهما الترند بهاشتاج "طلق مراته في الضلمة" إذ يظهر "سيف" يوسف عثمان كضيف في برنامج مع المذيع محمد نشأت، ويدعي أن ما حدث خلال طلاق "أدهم وياسمين" أمام كاميرات الموبايل خلال البث المباشر، كان مجرد حملة دعائية لشركة الدعاية والإعلان التي يمتلكوها

قصة مسلسل بقينا اتنين

"بقينا إتنين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما لكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "cbc" و"cbc دراما" ومنصة WATCH IT.

يهمك أيضا: