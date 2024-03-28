الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| رئيس بعثة الأهلي يشكر سفير مصر في تنزانيا

حسام غالي والسفير
حسام غالي والسفير المصري في تنزانيا

حرص حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، وذلك على هامش تواجد السفير المصري في مران الأهلي الرئيسي، الذي أقيم مساء اليوم بملعب بنجامين مكابا.

وأكد “غالي” اعتزازه وتقديره لحسن الاستقبال، والجهود المبذولة من جميع المسؤولين في السفارة المصرية في تنزانيا، والسعي لتوفير كل ما يلزم لراحة الفريق قبل مواجهة سيمبا غدًا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا.. دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم مرانه الرئيسي في تنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا

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