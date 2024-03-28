الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يحتفى بمئوية التتويج بأول لقب فى كأس مصر

الأهلي
الأهلي

احتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمرور 100 عام على تتويج فريق كرة القدم بأول ألقاب بطولة كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر فيسبوك صورة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ مائة عام، والتي شهدت فوز الفريق بأول لقب كأس مصر.

وعلق الحساب الرسمي "قبل 100 عام فاز النسور الحمر بأول لقب لنا في كأس مصر على الإطلاق، الباقي تاريخ".

على صعيد آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته بتنزانيا بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعدادًا لخوض المران الرئيسي استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،  محاضرة فيديو للاعبين عقب تناول وجبة الإفطار.

وحرص كولر خلال المحاضرة على تحديد بعض مهام اللاعبين وطريقة اللعب، في إطار التحضيرات الأخيرة لمواجهة فريق سيمبا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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