الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد السوبر الإفريقى.. مواجهة سيمبا فرصة الأهلى للثأر من "بن شيخة"

عبد الحق بن شيخة
عبد الحق بن شيخة

حصل الفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي على فرصة للفوز على الجزائري عبدالحق بن شيخة المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري والحالي لفريق سيمبا التنزاني.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا قد أسفرت عن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غدٍ على ملعب "بنجامين مكابا" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الأهلي، ليس فقط في تخطي عقبة سيمبا التنزاني والتأهل، لكن الفوز على بن شيخة الذي حصد لقب السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر الماضي على حساب المارد الأحمر.

فاز اتحاد العاصمة على الأهلي بهدف نظيف سجله زين الدين بلعيد من ركلة جزاء في مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت في السعودية.

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الاهلى عبد الحق بن شيخة الاهلى و سيمبا دورى ابطال افريقيا سيمبا التنزاني

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