الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 5 أشخاص بحادث تصادم سيارة سوزوكي بأخرى ملاكي، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام نفق الحدادين بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، باتجاه بنها، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع السيارات وتجنيبها للحفاظ علي السيولة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بمنطقة نفق الحدادين علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع ب3 سيارات إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي سوزوكي، في اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع وتجنيب السيارتين المتسببين بالحادث، لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.

حادث تصادم تصادم سيارة سوزوكي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى نفق الحدادين مركز شرطة طوخ بنها اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 17 فى حادث تصادم على الطريق الإقليمي تجاه حلوان

إصابة 23 شخصًا فى حادث تصادم بسفاجا

تصادم قطار وسيارة في أسوان

10 مصابين فى حادث تصادم بالشرقية

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

الأكثر قراءة

أمر من محكمة العدل لإسرائيل بشأن غزة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مواعيد المباراة النهائية من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز "سو-35" فى شبه جزيرة القرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس