الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

10 مصابين فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق الصالحية- فاقوس بناحية مفارق أبوكراسيع بمنطقة أبوشلبى بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول كل من: "حمادة محمد" 35 عامًا، و"محمد أحمد" 43 عامًا، و"محمد عبدالحميد" 35 عامًا، و"إبراهيم محمد" 43 عامًا، و"محمد السيد" 31 عامًا، و"محمد السيد" 54 عامًا، و"محمد عماد" 19 عامًا، و"حسنى عبدالله" 40 عامًا، و"أحمد عبدالحكم" 26 عامًا، و"حسن محمد" 60 عامًا، عمال بأحد المصانع، مقيمين بمركز فاقوس، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق الصالحية- فاقوس بناحية مفارق أبوكراسيع بمنطقة أبوشلبى بمركز فاقوس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

الشرقية حادث تصادم اصابة محافظة الشرقية مركز فاقوس سيارة ميكروباص

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يؤكد أهمية حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف

الأكثر قراءة

عاجل| "المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

سائق وراء سرقة سيارة ميكروباص في عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟