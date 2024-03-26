10 مصابين فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق الصالحية- فاقوس بناحية مفارق أبوكراسيع بمنطقة أبوشلبى بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول كل من: "حمادة محمد" 35 عامًا، و"محمد أحمد" 43 عامًا، و"محمد عبدالحميد" 35 عامًا، و"إبراهيم محمد" 43 عامًا، و"محمد السيد" 31 عامًا، و"محمد السيد" 54 عامًا، و"محمد عماد" 19 عامًا، و"حسنى عبدالله" 40 عامًا، و"أحمد عبدالحكم" 26 عامًا، و"حسن محمد" 60 عامًا، عمال بأحد المصانع، مقيمين بمركز فاقوس، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق الصالحية- فاقوس بناحية مفارق أبوكراسيع بمنطقة أبوشلبى بمركز فاقوس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.