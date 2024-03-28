"لحظة صفا" لـ"الأزهرى": الكرم أعظم أخلاق الشريعة

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الكرم أعظم أخلاق الشريعة، لذا؛ قال أحد العلماء إن الله سبحانه وتعالى اختار العرب ليحملوا الرسالة من أجل صفتيِّ الصدق والكرم.

وأكد الأزهري، خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا" المُذاع عبر فضائية "راديو 9090"، أن الكرم أساس الدين الإسلامي، والبخيل محروم من الكثير من الخيرات.

وتابع: "رفع رجل إلى حسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه رقعة فيها طلب، وبمجرد علمه بطلب الرجل قال للرجل "حاجتك مقضية"، دون تكملة قراءة باقي طلب الرجل، وهذا التسرع في أخذ الفعل كان هدفه إزالة حرج السؤال عن هذا الرجل".

كرم المشاعر

وأشار إلى أنه كان الشاعر قديمًا يقول أبيات كثيرة في الكرم مثل: "إذا الضيف وافى منزلًا لك قاصدًا قراك وألقته لديك المسالك.. فكن باسمًا في وجهه متهللًا وقل مرحبًا أهلا يوم مبارك"، لذا الكرم الحقيقي هو كرم المشاعر وليس المال.