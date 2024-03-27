كيف تأثر الاقتصاد المحلى بإتمام صفقة رأس الحكمة؟ محلل اقتصادى يوضح

قال الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن الواقع الاقتصادي في مصر قبل 23 فبراير الماضي يختلف بشكل جذري عن بعد هذا التاريخ.

الوضع الاقتصادي بعد صفقة رأس الحكمة



وأكد الدكتور محمد أنيس، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "صفقة رأس الحكمة وما بعدها من قرارات كان لها دور كبير في تغيير الوضع الاقتصادي".

فجوة تمويلية

وتابع: "كانت لدينا فجوة تمويلية دولارية، وضائقة مالية، وكان هناك بعض الحلول الممكن تنفيذها من أجل الخروج من هذا المأزق، وكان أفضل هذه الحلول أن تأتي لمصر تدفقات استثمارية مباشرة، أو إعادة التمويل من خلال الحصول على قروض تمويلية".

واستطرد: "ضخ استثمارات مباشرة في قطاعات بعينها مثل قطاع الهيدروجين الأخضر سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة بصورة كبيرة".