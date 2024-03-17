محلل اقتصادى: سنشهد استقرارًا فى الأسعار الفترة المقبلة

قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بداية من صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تؤدي بشكل مباشر إلى إغلاق الفجوة التمويلية الدولارية التي كانت موجودة في مصر.

وأضاف "أنيس" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى قفزة في التوقعات الإيجابية للمؤشرات المالية المصرية على مدار 3 أعوام مقبلة.

وتابع: "قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة كان هناك تشكيك أما الآن أصبح هناك حالة من اليقين بعد سد الفجوة التمويلية الدولارية التي كانت تعاني منها مصر على مدار الأعوام الماضية" مؤكدًا أن هذا سيكون له تأثير مباشر على المواطن المصري وتوافر المنتجات واستقرار الأسعار.