آيتن عامر تكشف لـ"العرافة" مقصدها من تغريدتها المعروفة والمثيرة للجدل بعد انفصالها

قالت الفنانة آيتن عامر، إن تغريدة "فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز"، التي قامت بنشرها عبر موقع إكس، بعد انفصالها كان الغرض منها الحديث عن الرجال الذين يحصلون على المبالغ المالية التي أنفقوها على زوجاتهم طول فترة الزواج.

إثارة الجدل بعد الانفصال

وأكدت الفنانة آيتن عامر، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن هذه التغريدة التي أثارت الجدل حولها بعد الانفصال كانت بمثابة الرد العفوي على منشور قد قرأته، معبرة: "التغريدة ردًا على منشور قرأته عن سيدة نشرت سكرين شوت بينها وطليقها في محادثة وأنها كانت متورطة في أزمة كبيرة واحتاجت إلى مبلغ معين لو لم يدفع لواجهت الحبس".

الواقع المرير بعد الانفصال

وتابعت: "طليق هذه السيدة لم يتردد ثانية في دفع هذا المبلغ لها رغم عدم وجود ما يربطهما ببعض حاليًا، فقارنت بين هذا المنشور والواقع الذي نعيشه والحالات من حولنا، وهناك رجال محترمون وآخرون ليسوا كذلك".