آيتن عامر باكية في "العرافة": الطلاق أبشع تجربة ممكن إنسانة تمر بيها

قالت الفنانة آيتن عامر، إن هناك عدد من القضايا التي تم رفعها مع زوجها السابق، مشيرة إلى أن عدد القضايا بينهم مرتفع، معبرة: "تجربة الطلاق من أبشع التجارب اللي ممكن الست تمر بها في حياتها".

تجربة الانفصال



وأكدت الفنانة آيتن عامر، في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة”، المذاع عبر قناة “النهار”، مساء اليوم الأربعاء: "مبعدش يا جيمي ومش عارفه كام عدد القضايا التي رفعها طليقي عليا، وهو أبو أولادي، وفي الحقيقة أنني في موقف دفاع وليس هجوم دائمًا".



وتابعت: "أنني لم أقم بتحرير أي محضر ضد طليقي ولكني كنت في موقف دفاع في مشاكل مختلفة معه، ولم أكن الشخص الذي يبدأ بالمشاكل أو يهاجم الآخر".

أزمة الطلاق

واستطردت:" الست قبل الطلاق في الحياة غير السوية بتفقد جزء من سلامها النفسي، وبالتالي هذا التعب النفسي يظهر على الشغل والمظهر والقوة، وبعد الانفصال تعود المرأة إلى حياتها الطبيعية كما كانت من قبل، وبالتالي يشعر المحيطين أنها أصبحت لامعة أكثر، ولكن في الحقيقة الانفصال من أصعب التجارب الإنسانية التي تمر بها المرأة.

وانهارت الفنانة آيتن عامر في ختام حديثها عن تجربه انفصالها عن زوجها، معبرة: "الانفصال تجربة صعبة، ومحتاج ست قوية".