الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

آيتن عامر باكية في "العرافة": الطلاق أبشع تجربة ممكن إنسانة تمر بيها

آيتن عامر
آيتن عامر

قالت الفنانة آيتن عامر، إن هناك عدد من القضايا التي تم رفعها مع زوجها السابق، مشيرة إلى أن عدد القضايا بينهم مرتفع، معبرة: "تجربة الطلاق من أبشع التجارب اللي ممكن الست تمر بها في حياتها".

تجربة الانفصال 


وأكدت الفنانة آيتن عامر، في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة”، المذاع عبر قناة “النهار”، مساء اليوم الأربعاء: "مبعدش يا جيمي ومش عارفه كام عدد القضايا التي رفعها طليقي عليا، وهو أبو أولادي، وفي الحقيقة أنني في موقف دفاع وليس هجوم دائمًا".


وتابعت: "أنني لم أقم بتحرير أي محضر ضد طليقي ولكني كنت في موقف دفاع في مشاكل مختلفة معه، ولم أكن الشخص الذي يبدأ بالمشاكل أو يهاجم الآخر".

أزمة الطلاق 

واستطردت:" الست قبل الطلاق في الحياة غير السوية بتفقد جزء من سلامها النفسي، وبالتالي هذا التعب النفسي يظهر على الشغل والمظهر والقوة، وبعد الانفصال تعود المرأة إلى حياتها الطبيعية كما كانت من قبل، وبالتالي يشعر المحيطين أنها أصبحت لامعة أكثر، ولكن في الحقيقة الانفصال من أصعب التجارب الإنسانية التي تمر بها المرأة.

وانهارت الفنانة آيتن عامر في ختام حديثها عن تجربه انفصالها عن زوجها، معبرة: "الانفصال تجربة صعبة، ومحتاج ست قوية".

أيتن عامر بسمة وهبة العرافة النهار الفنانة أيتن عامر

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

ضبط سيدة وزوجها لممارسة أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل عيد الفطر؟

حنان مفيد فوزي: "طول الوقت بستنى رسائل من ربنا"

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

علي جمعة يؤكد لـ"مملكة الدراويش" خلو مساجد آل البيت من مظاهر الشرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع