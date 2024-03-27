عمرو الليثي يلتقي بالحاجة سعدية ويمنحها 5000 جنيه
التقى الإعلامي عمرو الليثي خلال حلقة اليوم من برنامج “واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية “الحياة”، بسيدة عجوز تدعى سعدية وتبلغ العمر 62 سنة، وتحدثت عن حالتها قائلة: “أنا أرملة وجوزى كان منجد افرنجى وبأخد معاش التأمينات لكن هو صغير مبلغ 500 جنيه وباخد علاجات سكر وضغط”.
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وأكدت الحاجة سعدية: "أنا باخد علاج انسولين وضغط وبجيب العلاجات مش مدعمة من الصيدليات وربنا موجود هو اللي بيبعت وأولادى كويسين واللى بيقدر يساعد بيساعد وأولادى متجوزين".
وتابعت: "أنا دائمة الدعاء بالصحة والرزق وألا يحوجني الله لأحد حتى ألقاه، والحمد الله ربنا ساترها معايا وكارمني".
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وقدم الاعلامى عمرو الليثى، هدية 5 آلاف جنيه هدية ودعم من أسرة برنامج "واحد من الناس"، ووجهت له الشكر قائلة: "متشكرة لكم والفلوس دى هتفك أزمة لو عليا فلوس هسدها لأن عليا إيجار ونور ومياه".