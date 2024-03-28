الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مكسرات لميس.. حكاية ضريح الإمام الشافعي المميز

مكسرات لميس
مكسرات لميس

تناولت الدكتورة  لميس جابر اليوم خلال حلقتها اليومية من برنامج "مكسرات لميس" المذاع عبر "راديو ٩٠٩٠" وصف قبة الإمام الشافعي.

عظمة الإمام الشافعي 

وقالت: "يقول المسعودي أحد المؤرخين، إن مقبرة الإمام الشافعي تميزت بوضع عمود حجري ضخم عند الرأس والقدمين، وتم نقش بعض الكلمات على هذا العمود والمتمثلة في "هذه مقبرة الإمام محمد بن الإدريسي الشافعي المؤمن بالله".

في عام ٥٤٢ هجريا أمر صلاح الدين الأيوبي ببناء مدرسة بجوار ضريح الإمام الشافعي، وتم البناء في رمضان، وتبقى من هذه المدرسة لوحة عليها خمسة سطور تم حفظها في المتحف الإسلامي، وهذه الأسطر القليلة كانت دليل أن هذه المدرسة كان يتم بها دراسة المذهب الشافعي".

وتابعت: "صلاح الدين الأيوبي أمر بصنع تابوت خشبي، والذي يعد من رموز الجمال، وذلك من أجل الإمام الشافعي عام ٥٤٢".

ضريح الشافعي 

وأشارت إلى أن شقيق صلاح الدين الأيوبي قام بدفن نجله بجوار ضريح الإمام الشافعي، ومن بعد ذلك أقبل الناس جميعًا على دفن موتاهم في هذه المنطقة".

واستطردت: "قبيلة يمنية جاءت مع عمرو بن العاص وقت فتح مصر، وكانت هذه القبيلة تسمى بقبيلة القرافة، ولهذا أطلق الشعب المصري على هذه المنطقة التي كان يعيش بها هذه القبيلة، لذا لفظ القرافة في الأصل مأخوذ من اسم هذه القبيلة وليس معناه المدافن".

مكسرات لميس لميس جابر راديو 9090 الدكتورة لميس جابر ضريح الإمام الشافعي

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