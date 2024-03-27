الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"5 مصابين وتسرب غاز".. الكواليس الكاملة لانفجار مخازن الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

انفجار مخازن الغاز
انفجار مخازن الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

“5 مصابين وتسرب غاز”.. تلك هي الحصيلة النهائية لحادث اندلاع حريق هائل عقب انفجار في مخازن الغاز بمحطة الصرف الصحي بمنطقة "القلج" في المرج الجديدة التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بثلاث محطات هم المرج والخصوص والخانكة.


تفاصيل بلاغ الانفجار

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا بوقوع انفجار هائل داخل محطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة، ونشوب النيران بها، فتم الدفع بخمس سيارات إطفاء للتعامل مع البلاغ.

 

معاينة النيابة 


وجاء في المعاينة الأولية، أن الحادث شب في محطة صرف صحي المرج بسبب تسريب غاز في خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبرى بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق.



شهود العيان

وقال شهود العيان، إنهم استيقظوا على صوت انفجار شديد مصحوب بنيران كبيرة بمحطة رفع القاهرة بالخصوص، كما كشف أن الانفجار الكبير داخل المحطة، نتج عنه تحطم بعض وجهات المنازل الزجاجية وأصيب 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفيات.


تشغيل 60% من محطة صرف صحي المرج

وأفاد مصدر مسئول، أنه تم تشغيل 60% من محطة صرف صحي المرج بعد السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأن الوضع مستقر وآمن داخل المحطة وتم إخماد الحريق دون وقوع أي خسائر فى الأرواح.

الحصيلة النهائية حريق هائل انفجار مخازن الغاز مركز شرطة الخانكة تفاصيل بلاغ الانفجار

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