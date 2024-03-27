تعرف على أهم المعاملات الزراعية الواجب اتباعها خلال الموجة الحارة

بدأت أول موجة حارة في فصل الربيع العام الحالى وسيستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 32 درجة، كما تنشط الرياح على غرب البلاد "سيوة ومطروح والظهير الصحراوي الغربي" تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وفى التقرير التالى نتعرف من مركز معلومات المناخ على أهم المعاملات الزراعية الواجب اتباعها:

1- ضروري جدًا تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضًا عن فترة التوقف بسبب لخبطة الجو (400 جم طحالب + 500 جم أحماض أمينية وسيتوكينين منخفض التركيز + 1 ك سماد متوازن 19 – 19 -19 / للفدان)، فى وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأرضي والمحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو لكافة المحاصيل بدون استثناء عدا المحاصيل فى نهاية العمر "بطاطس – بنجر – بصل بدري – ثوم – كمون – شمر – يانسون".

2- إجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة "المانجو – الزيتون – البرتقال - العنب" بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد وكذلك يمكن بالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي ويمكن إجراء الرش بالمبيدات الجهازية هذه الأيام.

3- البدء في شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة او زراعة المحاصيل الصيفية "الذرة – السمسم – الفول السوداني – زهرة الشمس – القطن".

4- يمكن إجراء معاملات التحجيم في المحاصيل الأرضية "البطاطس – البصل – البنجر المتأخر – الثوم".