مسلسل سر المسجد ملخص أحداث الحلقة 16 ومواعيد عرضه

تناولت أحداث الحلقة 16 من مسلسل سر المسجد ضرورة حضور مجالس العالم في المسجد، حيث أن الرمز الذي حصل علية سيف وأصدقائة كان عن ذلك، وقد شرح الشيخ صلاح للأطفال أهمية حضور مجالس العلم في المسجد.

ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 16

و ينجاح “حبيبة” في حل لغز من الألغاز حتي تصل إلي سيف، وبالفعل تمكنت من الوصول إلي سيف كي تخبره بإن غلباوي ناوي على عمل مقلب له هو وأصدقائه، ولكن أخبرها سيف أنه أستطاع الهروب من فخ غلباوي.

وأخبرت “حبية” سيف أنها أستطاعت أن تصل أليها من خلال الكتب التي موجودة داخل مكتبة أبيهم أيمن، وقال لها أن القرءة والعليم أقصر الطرق لحل المشاكل.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 17

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.