ريتا حرب لـ"حبر سري": "لم أتعرض للتحرش الجنسي.. لو حصل هاخد حقي"

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها عند التحدث أمامها عن التحرش تشعر باشمئزاز، متابعة: "لو اتعرضت لتحرش لفظي أو جنسي هاخد حقي على طول، ممكن أكون عصبية ومش هسيب حقي".

ونوهت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنها لم تتعرض لتحرش جنسي في أي مرة، موضحة أنه في حالة حدوثها لن تكون هادئة وستتعامل مع الأمر بشيء من الجدية للحصول على حقها.

وشددت على أنها تدافع عن النساء وتريدهم التحرك للحصول على حقوقهن وهي شخصية عامة ولا تتخاذل في هذا الأمر، فيجب على الفنانات العرب ألا يتخاذلن ويسكتن عن شيء مهين مثل التحرش اللفظي أو الجنسي.

وأضافت: "سيرة التحرش بتجبلي اشمئزاز، ربنا يبعدها عننا وعن كل بنات العالم"، والحالة التي تكون من شخص غريب هي أقل من مثل هذه الحالات التي تكون من الأشخاص الأقارب في العائلة.