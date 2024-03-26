الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ريتا حرب لـ"حبر سري": "لم أتعرض للتحرش الجنسي.. لو حصل هاخد حقي"

ريتا حرب
ريتا حرب

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها عند التحدث أمامها عن التحرش تشعر باشمئزاز، متابعة: "لو اتعرضت لتحرش لفظي أو جنسي هاخد حقي على طول، ممكن أكون عصبية ومش هسيب حقي".

 

ونوهت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنها لم تتعرض لتحرش جنسي في أي مرة، موضحة أنه في حالة حدوثها لن تكون هادئة وستتعامل مع الأمر بشيء من الجدية للحصول على حقها.

وشددت على أنها تدافع عن النساء وتريدهم التحرك للحصول على حقوقهن وهي شخصية عامة ولا تتخاذل في هذا الأمر، فيجب على الفنانات العرب ألا يتخاذلن ويسكتن عن شيء مهين مثل التحرش اللفظي أو الجنسي.

 

وأضافت: "سيرة التحرش بتجبلي اشمئزاز، ربنا يبعدها عننا وعن كل بنات العالم"، والحالة التي تكون من شخص غريب هي أقل من مثل هذه الحالات التي تكون من الأشخاص الأقارب في العائلة.

حرب ريتا حرب حبر سري القاهرة والناس اسما ابراهيم

مواد متعلقة

ريتا حرب لـ"حبر سري": لم أندم على تصريحاتي ضد طليقي إطلاقًا

ريتا حرب لـ"حبر سري": الكثير من النجوم في الوسط الفني ليسوا على حقيقتهم

ريتا حرب: القاهرة بوابة الشهرة في الوطن العربي

إمام مسجد الحسين يكشف لـ "كلم ربنا" بشرة الله له بالذرية الصالحة

"كلام محترم" لـ أحمد الطاهري يكشف المغزى الأدبي لرواية "دون كيخوتة"

كيف فسر العلماء آية "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى"؟.. شيخ الأزهر يوضح

ما هو الأصل اللغوى لكلمة "العلى" فى القرآن الكريم؟.. شيخ الأزهر يُجيب

وليد جاب الله: الدولة تسير على قدم وساق لخفض أسعار السلع أكثر من ذلك

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مدحت شلبى يكشف عن عيب مرتضى منصور الوحيد (فيديو)

أمام 90 ألف متفرج.. تامر حسنى يحيى حفل نهائى كأس عاصمة مصر

جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادى بـ"حماس" مروان عيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"