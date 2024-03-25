ريتا حرب: زواجي عطّل مشاركتي في مجموعة من الأعمال الفنية (فيديو)

قالت الفنانة ريتا حرب إنها تتمنى العمل في مصر المشاركة في أعمال فنية مصرية:"أتمنى أشتغل في المسلسل والدور الصحيح".

أضافت حرب خلال حوارها مع برنامج "حبر سري" المذاع على "القاهرة والناس":"كنت بعمل إعلانات في مصر وسوريا ولبنان وعُرضت علىّ العديد من الأعمال الفنية، لكن زواجي كان يمنع ذلك بسبب أولادي الصغار، كان من الصعب السفر والعيش في بلد آخر".

وتابعت "الناس في مصر يحبون ريتا وأنا أحبهم جدًا، وحتى عندما دخلت الإعلام كنت ما بين لبنان ومصر، لكن الموضوع بالنسبة لي متعلق أكثر بالمكان والتوقيت الصحيح".