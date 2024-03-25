ريتا حرب: "والدى وافق على انفصالى قبل وفاته"

قالت النجمة اللبنانية ريتا حرب، إن أزمة الطلاق بدأت قبل مرض والدها، مؤكدًة أنها كانت تريد الانفصال عن زوجها، إلا أن ديانتها المسيحية كانت عائقًا.

وأضافت "حرب" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الطلاق في الديانة المسيحية صعب ومراحله كثيرة".

وتابعت: "في الفترة التي مرض فيها والدي كنت قريبة منه جدًا، وكنا نتحدث كثيرًا في المستشفى وأخبرته وحصلت على موافقته على الانفصال عن زوجي، خصوصًا أن أهلي كانوا بعيدين تمامًا عن مشكلاتي الشخصية".

وأردفت: "حسيت إني ارتحت وأن والدي ليس ضدي لو انفصلت عن زوجي، وبالفعل بعد وفاة والدي بأشهر أقمت دعوى أطالب فيها بالطلاق".