الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ريتا حرب: "تسرعت في الزواج.. كان لازم أعيش حياتي"

النجمة اللبنانية
النجمة اللبنانية ريتا حرب

قالت النجمة اللبنانية ريتا حرب، إنها تسرعت بزواجها المبكر، متابعة: "لا أحب الزواج المبكر، أنا في عمر صغير كنت مطلقة وعندي بنتين".

وأضافت "حرب" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "أفضل أن يعطي الإنسان كل مرحلة من عمره حقها، وأشعر إني قطعت مراحل كان لازم أعيشها بطريقة مختلفة".

وعلى المستوى المهني قالت ريتا: "كل مرحلة أخذت حقها ونجاحها واستثمرت موهبتي بطريقة خفيفة وصح، ومش غلط إن الإنسان لو قادر يشيل أكثر من حاجة في يد واحدة".

وتابعت: "كل حاجة عملتها في شغلي حبيتها بداية من الإعلانات وعرض الأزياء، والإعلام والتمثيل أيضًا، لكن أكثر شيء بحبه التمثيل لأن كل مرة بلعب دور وشخصية جديدة".

ريتا حرب حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس

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