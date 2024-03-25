ريتا حرب: "تسرعت في الزواج.. كان لازم أعيش حياتي"

قالت النجمة اللبنانية ريتا حرب، إنها تسرعت بزواجها المبكر، متابعة: "لا أحب الزواج المبكر، أنا في عمر صغير كنت مطلقة وعندي بنتين".

وأضافت "حرب" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "أفضل أن يعطي الإنسان كل مرحلة من عمره حقها، وأشعر إني قطعت مراحل كان لازم أعيشها بطريقة مختلفة".

وعلى المستوى المهني قالت ريتا: "كل مرحلة أخذت حقها ونجاحها واستثمرت موهبتي بطريقة خفيفة وصح، ومش غلط إن الإنسان لو قادر يشيل أكثر من حاجة في يد واحدة".

وتابعت: "كل حاجة عملتها في شغلي حبيتها بداية من الإعلانات وعرض الأزياء، والإعلام والتمثيل أيضًا، لكن أكثر شيء بحبه التمثيل لأن كل مرة بلعب دور وشخصية جديدة".