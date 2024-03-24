الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صلاح الشرنوبي يكشف لـ"حبر سري" الملحن الأكثر تميزًا في مصر

الملحن صلاح الشرنوبي
الملحن صلاح الشرنوبي

قال الملحن صلاح الشرنوبي، إن هناك العديد من الملحنين المصريين  المتميزين، متابعًا: "هناك محمد يحيى ومحمد رحيم ونار حمدي وغيرهم".

وأضاف "الشرنوبي" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "عمرو مصطفى إلى حد ما مختلف، ووليد سعد حلو وعنده جملة ومخزون حلو، وعزيز الشافعي لديه مخزون حلو متطور وعنده جملة جديدة لذلك هو الأكثر تميزًا الآن".

ووجهت الإعلامية أسما إبراهيم سؤالًا للملحن صلاح الشرنوبي قائلة: "هل أنت امتداد لبليغ حمدي ووليد سعد امتداد لك؟" ورد الشرنوبي: "أتمنى أن أكون أهلًا لهذه الثقة والمسئولية والمكانة" مؤكدًا أن بليغ حمدي موسيقار عظيم وله أعمال خالدة حتى الآن.

وتابع: "وليد سعد في نفس هذه المنطقة ولديه غزارة وأتمنى أن يكون امتدادًا للمنهج الشرقي الجميل".

صلاح الشرنوبي حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس وليد سعد عزيز الشافعي

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