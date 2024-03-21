الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد فهمي لـ"حبر سري": تامر حسني من أكثر المغنيين تحقيقا للإيرادات في السينما

أحمد فهمي
أحمد فهمي

أكد الفنان أحمد فهمي، أن تامر حسني نجم كبير في جيله ومن أكثر المغنين الذين دخلوا مجال التمثيل وحققوا إيرادات ضخمة، قائلا: "ممكن اكون قلت زمان في بداية تامر حسني أنه مش نجم الجيل وأنا لا أنكر نجومية تامر حسني ومن أهم نجوم جيله".

وأضاف أحمد فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن تامر حسني حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر وصديقه وكانوا زملاء في الفصل وأيضا عمرو دياب قيمة كبيرة، مضيفا: "بشوف تامر مغني كبير وممثل واحنا اصحاب وعمرو دياب قيمة كبيرة".

وأشار أحمد فهمي، إلى أنه لا يبحث عن البطولة متابعا: "ممكن اقبل بدور حلو من غير فلوس بس ابقى واثق في العوامل الفنية المخرج والكاتب وأنه هيكون عمل فني جيد أقدمه ببلاش وأنا ضد ضيف الشرف ومش بعملها".

الفنان أحمد فهمي تامر حسني القاهرة والناس حبر سري التمثيل

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