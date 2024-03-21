أحمد فهمى يكشف لـ"حبر سرى" قصة الحذاء الواحد بالعام

قال الفنان أحمد فهمي، إن والده كان يشتري حذاء واحدا له في العام، معبرًا: "كان ممنوعا ألعب بالحذاء الجديد الكرة حتى يكفي العام".

سر الإقبال على شراء الأحذية

وأكد الفنان أحمد فهمي، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "عائلتي كبيرة من حيث العدد، وكان والدي راتبه قليل إلى حد ما، وكان والدي يقوم بشراء حذاء واحد لكل ابن في الأسرة يكفيه لمدة عام".

وتابع: "لما كبرت واشتغلت وربنا رزقني بقيت مدمن شراء أحذيه، عيني مليانة وعمري ما بصيت لحد حتى لما كان عندي حذاء واحد".

القدرة على الادخار

وأضاف في حديثه، أنه يمتلك القدرة على ادخار جزء من أمواله من أجل ضمان مستقبل أسرته وأطفاله، معبرًا: "بعرف أحوش الفلوس علشان مستقبل أولادي وعائلتي، وأنا شخص كريم في العموم".