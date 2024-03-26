الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ريتا حرب: القاهرة بوابة الشهرة في الوطن العربي

ريتا حرب
ريتا حرب

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إن تجربتها الفنية في مصر مختلفة بشكل كبير، موضحة أن مصر بلد كبيرة وتحقيق النجاح بها أمر صعب جدًا.

النجاح في مصر 

وأشارت "حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن النجاح في مصر إنجاز كبير جدًا، مشددة أن تحقيق النجاح في مصر هو طريق الفنان للنجاح في كل الوطن العربي.

مصر بوابة الانطلاق 

ونوهت إلى أن حب الجمهور المصري لها يمثل شئ كبير وأمر مرعب أيضًا بالنسبة لها، مؤكدة أن النجاح في مصر هو المؤهل للفنان للنجاح في البلدان العربية.

ريتا حرب اسما ابراهيم القاهرة والناس حبر سري النجاح في مصر

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