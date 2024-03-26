الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ريتا حرب لـ"حبر سري": الكثير من النجوم في الوسط الفني ليسوا على حقيقتهم

ريتا حرب
ريتا حرب

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إن هناك الكثير من الوسط الفنى ليسوا على حقيقتهم، موضحة: بالأضواء الصورة الجيدة هي التي تظهر ولكن ليس لدى الجميع هذه الصورة الجميلة.

تزييف الوسط الفني 

وأكدت الفنانة ريتا حرب، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية  "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير في الوسط الفني مزيفين، منوهة والكثير من الضيوف الذين يظهرون بصورة مختلفة عن الطبيعة، يريدون الظهور بصورة رسموها لأنفسهم، ولا يظهرون بطريقة وأسلوبهم الحقيقي.

طبيعة العمل الإعلامي 

وتابعت: “الضيوف في الكواليس بتقول كلام، وعلى الهوا بتقول كلام تاني خالص، وحقيقي بستغرب جدًا، والعمل الإعلامي صعب ولكن التمثيل به بعض المساحة للتعبير عن النفس”.

ريتا حرب حبر سري القاهرة والناس اسما ابراهيم

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