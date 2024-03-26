الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ريتا حرب لـ"حبر سري": لم أندم على تصريحاتي ضد طليقي إطلاقًا

ريتا حرب
ريتا حرب

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تندم على تصريحاتها ضد طليقها، موضحة أنها انفصلت عن زوجها من فترة طويلة وتصريحاتها لم تغير في طبيعة طليقها ولم يتواصل مع أولادها، هي جاهزة لكي تحكي عن طليقها.

تصريحات إعلامية قوية

وأكدت ريتا حرب، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بأن أولادها أكثر نضجًا لكي يفهموا هذه التصريحات عن طليقها بطريقة سيئة، موضحة أن الأضواء والشهرة تجعلها في حالة من الضغوطات والأشياء الصعبة.

التعرض للتهكم 

وشددت على أنها لا تحب أن يرى الجمهور مشاكلها في الحياة ومرض أهلها وخسارتها الطويلة في الحياة أو انفصالها عن طليقها، منوهة بأنها لم تتحدث عن علاقتها بطليقها، ولكنها تشعر بعضها بتهكم من الجمهور عليها ولذلك ظهرت لكي تكشف الحقائق كاملة.

وتابعت: "فيه لحظات بنحس فيهات بالضعف، وبيقف جمبنا ناس كتيرة جدًا، ولكن عندما نسير نحو القوة مرة أخرى نجد  العداء والغيرة".

ريتا حرب القاهرة والناس حبر سري اسما ابراهيم قناة القاهرة والناس

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