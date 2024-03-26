إمام مسجد الحسين يكشف لـ "كلم ربنا" بشرة الله له بالذرية الصالحة

قال الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام مسجد سيدنا الحسين، إنه ظل عامين دون أطفال بعد زواجه، معبرًا:" ربنا كرمني بعد عامين من الزواج بابني آدم، وبعد آدم حصل كذا حمل وماكملش".

حلم الذرية الصالحة

وأكد الشيخ مصطفى عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج “كلم ربنا” مع الإعلامي أحمد الخطيب، المذاع عبر “راديو 9090”،:" ذهبنا للكثير من الأطباء، وبقينا 8 سنوات بعد آدم بدون خلفة، وجميع الأطباء أكدوا صعوبة وجود حمل ونصحوا زوجتي بالتوقف عن الأدوية".

القرب من الله

وأضاف:" دعوت الله سبحانه وتعالى في مسجد سيدنا الحسين، وتذكرت بشرة الله سبحانه وتعالى لسيدنا زكريا في المحراب، وبالفعل توضأت وذهبت للصلاة والدعاء، وبعد إسبوع واحد من هذا الموقف بشرني الله بحمل زوجتي في ابنتي سيدرة".