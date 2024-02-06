الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إمام الحسين: مصر راعية العلم والعلماء وترعى الشباب (صور)

الشيخ مصطفى عبد السلام
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعرب الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، عن سعادته بزيادة الإقبال هذا العام على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقال عبدالسلام خلال ندوة عقدها جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن مصر تشهد إقبالا متزايدا كل عام على المعارض الثقافية الدولية، مضيفا أن مصر بلد الثقافة والتنوير وهذا الذي ظهر على مدار أيام المعرض.

وأوضح إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، الندوات والأنشطة التي أقامها معرض الكتاب هذا العام جاء في صالح المواطن المصري؛ لأنها شملت ندوات توعوية وثقافية وترفيهية بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بالطفل.

وتابع: تلك الجموع الغفيرة التي جاءت لأبنائها وزوجاتها من كل حدب وصوت لتشهد هذا العرس وهذا المحفل، هي مصر مصر رعاية العلم مصر راعية الثقافة مصر راعية الحضارة والعلماء في كل المجالات، وأخبر أن مصر هي قد خرجت على مستوى العصور والأزمان السياسيين والاقتصاديين والعسكريين والمبدعين والمفكرين وعلماء الدين في كل عصر وفي كل مصر.

ووجه عبد السلام الشباب إلى الاهتمام بالطلب العلم إلى الاهتمام بالطلب العلم والاستفادة منه وبلوغ ذروة سلامة وأن الدولة المصرية تهتم بالشباب وترعاهم وتدفعهم إلى الأمام، وتقف بجوارهم جنبا إلى جنب لتخرج منهم جيلا قويا فتى يستطيع أن يواكب العالم أجمع في تقدمه وازدهاره.

وحذر عبد السلام الشباب من أن ينحرفوا أو أن يلعب أحد الناس في عقولهم بأفكار متطرفة وهدامة، ولينظروا بعين البصيرة في جمال مصرنا وجمال حضارتنا وجمال أمتنا نسأل الله الهداية والتوفيق وفي نهاية محاضرته ختمها بدعاء لمصرنا ولشباب بلادنا.

الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشيخ مصطفى عبد السلام خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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