جهاز 6 أكتوبر يحتفل بعيد الأم.. وتكريم الأمهات المثاليات العاملين بالجهاز

نظمت وحده تكافؤ الفرص بجهاز تنمية مدينه ٦ أكتوبر، احتفالية تم خلالها تكريم الأم المثالية من العاملين بالجهاز.

وفى سياق متصل، قال المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، إن هذه الاحتفالية تجسد جزءًا من مكانه الأم المصرية، وعرفانا بدورها الأصيل فى بناء الأمم، وتأكيدا على الاستمرار فى دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التى تضاف إلى سجلها المشرف.

ووجه النجار تحية إجلال وتقدير للام المصريه وسيدات مصر اللائى كافحن على مر التاريخ وأثبتن أنهن قادرات على التغيير والعمل وتحمل المسؤوليه وإثبات أنفسهن فى مختلف المجالات.

وفى الختام أهدى رئيس الجهاز تحيه مغلفه بالشكر والعرفان لكل ام عظيمه تعبت وضحت وربت وجادت بكل ما تملك لصالح أبنائها ورحم الله كل أم رحلت عن عالمنا، وأعان كل من فقد أمه وكل عام وكل أم بخير وصحة وسعادة، ومصدر للأمان والسلام.

أضافت المهندسة حنان عبدالعظيم: لا يمكن أن نختزل التكريم فى يوم واحد، ولكننا ندين لجميع الأمهات بالتقدير والحب لدورهن العظيم فى حياتنا اليومية، وأن الأم تمثل مصدر الفرحة بدون سبب.

وأشارت عبد العظيم، إلى أن احتفالية خاصة بعيد الأم بقاعة الاجتماعات بالجهاز، تقديرًا وعرفانًا بدور المرأة المصرية، حيث إنها شريك أساسي في شتى المجالات، لافتًا إلي دور المرأة المصرية المكافحة فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، فالمرأة نصف المجتمع، وهي من تتحمل الجانب الأكبر في كل الشئون الحياتية، ويأتي ذلك من خلال دورها كأم، فهي من تتولى تربية وتنشئة الأبناء وغرز القيم والمبادئ فيهم حتى يكونوا عناصر إيجابية فعالة في المجتمع.

حضر الحفل المهندس عادل النجار رئيس الجهاز،الاستاذ محمد اشرف رئيس الإدارة المركزية، المهندسة رانيا سمير نائب رئيس الجهاز، مروة محمود معاون رئيس الجهاز، المهندسة حنان عبدالعظيم، الإعلامى أسامة قاسم، أعضاء لجنه تكافؤ الفرص بالجهاز والزملاء بالجهاز.