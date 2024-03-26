الثلاثاء 26 مارس 2024
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عالم

وزيرة الخارجية الألمانية: الوضع الإنسانى فى غزة أصبح "جحيم"

وزيرة الخارجية الالمانية
وزيرة الخارجية الالمانية

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الوضع الإنساني في قطاع غزة، بأنه جحيم.

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "ينبغي تمكين المنظمات الدولية من إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين دون عوائق".

وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

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وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي أقره المجلس الاثنين.

وشكر الصفدي بيربوك على تقديم بلادها دعمًا إضافيًا لأونروا بقيمة 45 مليون يورو الاثنين.

إلى ذلك، أجرى الصفدي أيضًا اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق الجهود المستهدفة حشد موقف دولي لوقف العدوان ومواجهة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة.

غزة الوضع الإنساني وزيرة الخارجية الألمانية الأردن مجلس الأمن

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