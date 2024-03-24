وزير الخارجية الألمانية تتوجه للشرق الأوسط لبحث وقف إطلاق النار في غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان، اليوم، إنها تتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم لحث الحكومة الإسرائيلية على فتح المعابر الحدودية أمام المزيد من المساعدات.

وقبل رحلتها إلى مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، قالت بيربوك إن كل صندوق مساعدات موضوع على شاحنات أمام السياج الحدودي في غزة يعد أكثر من اللازم.

وقالت: "إن عمليات الإنزال الجوي أو الجسور البحرية ليست حلًا مستدامًا"، لافتة أنه يتعين على حماس أن تلقي سلاحها وألا تجلب مرة أخرى رعب السابع من أكتوبر إلى شعب إسرائيل.

تابعت بيربوك: "أن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري الذي يؤدي إلى وقف دائم هو وحده الذي سيبقي الآمال في السلام حية وينهي المعاناة على جميع الأطراف".

وقالت إن مناقشاتها ستركز على الشكل الذي قد يبدو عليه الأفق السياسي. وأضافت أن احتمال التوصل إلى حل الدولتين مع إصلاح السلطة الفلسطينية كخطوة أولى نحو دولة فلسطينية ديمقراطية هو وحده الذي يمكن أن يوفر للناس حياة آمنة وكرامة.