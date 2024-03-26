الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب بيراميدز يزور معسكر كرواتيا قبل نهائي كأس عاصمة مصر الدولية (صور)

كرونسلاف يورتشيتش
كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش

زار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، معسكر منتخب بلاده المقام في أحد فنادق العاصمة الإدارة على هامش تواجد منتخب كرواتيا في القاهرة لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين المنتخب الوطني الأول ونظيره الكرواتي 

ويلتقي منتخب كرواتيا مع المنتخب الوطني المصري، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس بطولة عاصمة مصر، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

والتقى المدير الفني لنادي بيراميدز، مع مواطنه زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، ورحب يورتشيتش ببعثة منتخب بلاده في مصر مؤكدا على أن التواجد هنا في القاهرة أمر رائع، وأن مصر بلد عظيم تمتلك تنوعا فريدا من نوعه على المستوى الحضاري والثقافي والترفيهي والتاريخي.. مشيرا إلى حبه الشديد للشعب المصري خلال فترته الوجيزة بالقاهرة.

وأهدى يورتشيتش، صديقه ومواطنه داليتش في نهاية الزيارة قميص نادي بيراميدز هدية من النادي تعبيرا عن سعادته بتواجد المنتخب وصيف كأس العالم ٢٠١٨ وثالث مونديال ٢٠٢٢ في مصر.

مشوار كرواتيا ومنتخب مصر ببطولة كأس العاصمة الإدارية

افتتح منتخب كرواتيا مشواره بالفوز على منتخب تونس عن طريق ضربات الجزاء 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أما منتخب مصر، فإقصاء نظيره نيوزيلندا، بهدف نظيف، عن طريق مصطفى محمد من ضربة جزاء.

موعد مباراة المركز الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر

في تمام العاشرة مساء، ولكن على ستاد القاهرة الدولي، يلتقي منتخب تونس مع نظيره نيوزيلندا، على مباراة المركز الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر الدولية الودية.

كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش
كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش
كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش
كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش
كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش
كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش
كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش
كرونسلاف يورتشيتش مع داليتش
الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش نهائي كأس عاصمة مصر

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