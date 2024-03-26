الثلاثاء 26 مارس 2024
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سياسي

برلمانى: عهد الرئيس السيسى أزهى عصور الرخاء والاستقرار والجمهورية الجديدة

النائب خالد مصطفى
النائب خالد مصطفى عبد الوهاب

قال النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، إن مصر استطاعت تحت قيادة الرئيس السيسي أن تتغلب على كل التحديات والصعاب والحروب المأجورة طيلة السنوات الماضية، مشيرًا إلى قضاء مصر على الإرهاب وتعمير سيناء وإطلاق خطة تنمية شاملة للجمهورية الجديدة.

نهضة شاملة وغير مسبوقة

ولفت مصطفى، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الـ10 سنوات الماضية تشهد، عبر مشروعات واقعية موجودة على الأرض وتخطت الـ15 ألف مشروع عملاق، نهضة شاملة وغير مسبوقة وتنمية حقيقية وتفاعلًا مع متطلبات المصريين في دولة جديدة.

طفرة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية عمرانية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر شهدت طفرة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية عمرانية، وانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كما تعمل بكل جهد للوصول إلى نحو 100 مليار صادرات في العام، علاوة على تنمية عمرانية هائلة، وإنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية.

وتابع مصطفى أن إنشاء العاصمة الإدارية وسط كل هذه التحديات والالتزامات، وتغلب مصر على كورونا والتضخم العالمي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يؤكد أن القيادة السياسة المصرية، كانت ولا تزال زعامة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتقود مصر لمستقبل أفضل.

واختتم مصطفى بأن العشر سنوات الماضية من عهد الرئيس السيسي مصر عاشت، ولا تزال، حالة رخاء واستقرار نادرين في منطقة شديدة الاضطراب.

النائب خالد مصطفى عبد الوهاب مجلس الشيوخ الرئيس السيسي سيناء

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