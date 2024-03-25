الإثنين 25 مارس 2024
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سياسي

عضو بالشيوخ: إطلاق منصة المهنيين المستقلين تساعد على تأهيل الشباب لسوق العمل العالمية

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أهمية منصة المهنيين المستقلين التي أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن تلك المنصة من شأنها دعم ومساعدة نحو 100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

 

تشجيع الشباب على التدريب والتأهيل لسوق العمل 

وأوضح النائب حسانين توفيق، أن تلك المنصة تتيح وجود كيان يسهل على المهنيين المستقلين العاملين في القطاع التكنولوجي غير المرتبطين وظيفيًا بالشركات والمؤسسات، التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية، بالإضافة إلى تقديمها برامج وأدوات تكنولوجية تساعدهم في مجال عملهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تلك المنصة من شأنها تشجيع الشباب على التدريب والتأهيل لسوق العمل في قطاع التكنولوجيا، لا سيما أنه يضم وظائف المستقبل.

 

أهمية التوسع في إطلاق برامج التدريب

وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التوسع في إطلاق برامج التدريب من أجل التوظيف والعمل على تطويرها باستمرار، وذلك لمواكبة أحدث تطورات التدريب وسوق العمل العالمية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي أصبح من بينها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

 وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطوات تساعد في تأهيل الشباب المصري للسوق العالمية، وكذلك توفير فرص عمل بالداخل في ظل الانتشار الواسع لمجالات التكنولوجيا.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن اتجاهها لإطلاق منصة للمهنيين المستقلين قريبًا، تتيح وجود كيان لهم للتسهيل عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية مع وجود برامج وأدوات تكنولوجية تساعدهم فى مجال عملهم وفقًا لبيانات الوزارة.

النائب حسانين توفيق مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري المهنيين المستقلين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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