الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بإقرار تشريع مصري لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، البرلمان المصري بإصدار تشريع ينظم عمل الذكاء الاصطناعي في البلاد، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي قام بإعداد تشريع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مثمنًا تلك الخطوة المهمة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي.

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وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم عمليات التطور التكنولوجي الهائل في كافة المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بتحقيق الأمن المعلوماتي، والقضاء على المشكلات التي تواجهها العديد من الدول بسبب الذكاء الاصطناعي.


لابد من تشريع متكامل للذكاء الاصطناعي في مصر


وقال عضو مجلس الشيوخ، أصبح لزامًا علينا في مصر - وهو ما سبق وناديت به - أن نكون أمام تشريع متكامل بشأن الذكاء الاصطناعي، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من تطورات غير مسبوقة في التحول الرقمي، وما تبعه من تحديات تستوجب التحرك الفعلي.

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تحديات كبرى ظهرت لابد من تشريع يحدد ضوابط التعامل معها


وأوضح حسانين توفيق، أنه مع التطبيق العملي للتطور الهائل في القطاع التكنولوجي، ظهرت العديد من التحديات التي تتطلب وضع ضوابط للتعامل معها، من أجل تجنب الآثار السلبية الكثيرة التي يعاني منها المستخدمون في العديد من دول العالم.

ولفت النائب، إلى أن خطوة البرلمان الأوروبي في هذا الشأن بداية حقيقية أمام وجود تشريعات متعددة لدى جميع الدول من أجل تجاوز أي سلبيات تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وشدد حسانين توفيق، على ضرورة أن تتحرك مصر في هذا الملف سريعا، من أجل إقرار قانون ينظم عمليات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لبيان صادر عن البرلمان الأوروبي، جاءت الموافقة بأغلبية 523 عضوًا صوتوا لصالح تشريع الذكاء الاصطناعي، مقابل 46 عضوًا رفضوا القانون، و49 عضوًا امتنعوا عن التصويت.

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