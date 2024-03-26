الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: قرار مجلس الأمن صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلى

السعيد غنيم
السعيد غنيم

وصف الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار على غزة بالتاريخي.

القرار تاريخي لإعطائه الأولوية للأبعاد الإنسانية

وقال غنيم، في تصريحات له، إن هذا القرار تاريخي لإعطائه الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في قطاع غزة، من حرب الابادة الجماعية التي يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ غزة.

وأوضح حزب المؤتمر أن هذا القرار صفعة قوية على وجه الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد على زيف ادعاءاته الباطلة وكشف جرائمه الوحشية أمام العالم أجمع، لافتًا إلى أن هذا القرار يعيد لمجلس الأمن الدولي دوره الريادي في وقف الجرائم الوحشية التي ترتكب في حق الإنسانية.

ضرورة إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار

وطالب النائب الأول لحزب المؤتمر المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات، التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل.

وأكد النائب الأول لحزب المؤتمر أن هذا القرار بمثابة تأكيد ودعم لموقف مصر الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

السعيد غنيم حزب المؤتمر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اطلاق النار غزة

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