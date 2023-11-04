السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بملاحقة إسرائيل وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية

النائب خالد مصطفى
النائب خالد مصطفى عبد الوهاب

قال النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، إن مصر لها دور محورى في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعى دائما إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية من منظور شامل، يضمن وقف انتهاكات الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيدا بالموقف القوي للقيادة السياسية المصرية في رفض الانتهاكات والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية 

وأضاف النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو حل أزمة قطاع غزة، لما تتمتع به من ثقة دولية كبيرة، وعلاقة بكافة الأطراف والقوى. مضيفا: "فلسطين تحتل مكانة خاصة لدى قلوب الشعب المصري".

وطالب عضو مجلس الشيوخ برفع انتهاكات الاحتلال في غزة للجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتوثيق هذه الجرائم بقكل قوة وبتفاصيل عدوانها.

إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وشدد مصطفى على أن مهمة إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت سهلة، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية نيتها محاسبة إسرائيل على جرائمها، حسب قوله، خاصة أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة، في ظل سلطات الاحتلال بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي، ودأبت على قصف المنشآت المدنية من مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء ودور عبادة، واستهداف المدنيين العزل، وهي كلها ممارسات تخالف القانون الدولى.

وواصل: “على المنظمات الدولية سرعة التحرك ووقف العدوان الإسرائيلي، على غزة وإعلاء القيم الإنسانية والدفاع عن استهداف المدنيين، لأن المجتمع الدولى مسئول مسئولية كاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالى غزة، واستهدافه للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء”.

واختتم أن وقفة مصر طوال الأزمة الحالية، دفعت إسرائيل لتغيير خططها وكشف أفعالها أمام العالم كله، وجرائمها منذ اللحظة الأولى، مطالبا بتضافر الجهود لمحاسبة الكيان الصهيوني على فعلته وجرائمه وملاحقة قياداته.

مجلس الشيوخ مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الشعب الفلسطيني رفض الانتهاكات القضية الفلسطينية قطاع غزة

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