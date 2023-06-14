خالد مصطفى: مشاركة الرئيس السيسى فى الحوار الوطنى للشباب خارطة طريق للمستقبل

أشاد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة برج العرب، قائلًا: «إنها مشاركة متميزة من جانب القيادة السياسية، وتؤكد حرصه على التواجد في صفوف الشباب والإجابة عن كل ما يهم الوطن".

ونوه النائب خالد مصطفى فى تصريحات صحفية اليوم، بانطلاق المؤتمر الوطنى للشباب، بحضور الرئيس السيسي، وذلك بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، الذي يقام تحت رعايته، حيث يعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه، من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى مشاركة عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب، في المؤتمر الوطني للشباب.

وتوقف مصطفى أمام الإشادات الواسعة التي تصدر، على مدار الساعات الماضية لجولات الرئيس التفقدية وتعهده بتنفيذ توصيات الحوار الوطني والتوقيع عليها.

وأشاد بما قاله الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب الوطني في برج العرب، إن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة، تأثير سعر الصرف السلبي للدولار على المواطن، موضحًا أن الدولة تسير بسعر صرف مرن، ولكن في حالة تعلق الأمر بحياة وأمن المواطن المصري يجب التدخل.

واختتم مصطفى، أن الحوار الصريح للرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب، إضافة مهمة لمصر بمعنى الكلمة وخارطة طريق للمستقبل.