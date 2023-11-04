السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي: الفلسطينيون أمام 3 خيارات.. والعنف الإسرائيلي يورّث الانتقام

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، المحلل السياسي  الفلسطيني، إن ما يُعطِّل حل الدولتين برغم التمسك به والعودة للحديث عنه خلال الفترة الماضية وجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة، مؤكدًا أن تصرفات العنف الإسرائيلي تورث انتقام.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتنفيذ خطة الحسم والتي تقتضي أن الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا 3 خيارات هي: الرحيل أو القتل أو العيش تحت دولة يهودية كاملة، مضيفًا أن مشهد ما بعد 7 أكتوبر من قتل من جانب إسرائيل يبعد حل الدولتين، حيث أنه برغم رغبة الفلسطينيين في الحل فإنهم لا يجدون أي شريك إسرائيلي.

للشعب الفلسطيني حق الرد

وأوضح المحلل الفلسطيني، أن ما حدث من إسرائيل يعطي للشعب الفلسطيني حق الرد والدفاع عن النفس خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني يشيد بالدور المصري في الأزمة عن طريق استخدام الدبلوماسية الخشنة في رفض خروج الرعايا الأجانب مقابل إدخال المساعدات إلى غزة.

 

المحلل السياسي الفلسطيني حل الدولتين شرم الشيخ العنف الإسرائيلي اسرائيلية دولة يهودية الشعب الفلسطيني غزة

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