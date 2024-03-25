الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة الاتصالات تواصل تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احتفالية تسليم شهادات إتمام عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية والمهارات الشخصية والإدارية المتخصصة لمجموعة من العاملين بها فى ضوء الاحتياجات التدريبية لاستدامة الأعمال، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسي، والمهندس رأفت هندي نائب الوزير للبنية التحتية، والدكتور أيمن حسن رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية. 

وتأتي البرامج تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية واستكمالًا لجهود الوزارة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى التي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى والميكنة وضمان استدامتها، فضلًا عن تحقيق التميز التشغيلي والارتقاء بالأداء الوظيفي.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود سد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالوزارة لعام 2023/2024، بالتعاون بين التطوير المؤسسى والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، وبالشراكة مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة، وذلك لرفع كفاءة العاملين بالوزارة.

واستمرت البرامج على مدار تسعة أشهر خلال الفترة (مايو 2023- فبراير 2024)، وتضمنت البرامج تنمية معارف ومهارات 100 موظفًا من العاملين بإدارات الوزارة حول تحليل البيانات، واختبار جودة ومواصفات البرامج الرقمية، فضلًا عن الاتجاهات والمنهجيات الرقمية الحديثة في مجال الموارد البشرية.

ووجه خريجو البرامج كلمة شكر إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة، وذلك لما لمسوه من رعاية واهتمام وما حصلوه من معارف ومهارات طوال فترة البرامج التدريبية، مشيدين بجودة البرامج وتنوع موضوعاتها، والمزج بين الجانب النظري والجانب التطبيقي فى التدريب بما يخدم متطلبات واحتياجات منظومة العمل في ضوء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا ا المهندس رأفت هندي نائب الوزير للبنية التحتية الدكتور أيمن حسن رئيس الإدارة المركزية

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