بعد ضمه لأول مرة.. هل يطور دياز من الأداء الهجومي للمغرب؟

لأنه فقد كل الأمل في تمثيل منتخب إسبانيا الأول الذي مؤكد كان حلما كبيرا بالنسبة له بعد أن مثله في مراحل الناشئين، والشباب كرر إبراهيم دياز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ما فعله من قبل كل من منير الحدادي، وعبد الصمد الزلزولي، واتجه مثلهما إلى الحل البديل للعب على المستوى الدولي بعد أن فقد الأثنان أيضا الأمل في تمثيل إسبانيا هو تمثيل منتخب المغرب.

دياز والمشاركة الوحيدة مع إسبانيا

لم يلعب دياز مع إسبانيا سوى مباراة واحدة ودية ضد منتخب ليتوانيا في 8 يونيو 2021، ولعبها كاملة، وسجل الهدف الثاني في فوز إسبانيا بنتيجة عريضة رباعية نظيفة، وكان المدير الفني لإسبانيا وقتها هو الإسباني لويس دي لا فوينتي في حين كان جالسا على دكة البدلاء في لقائين فقط لكن كانا رسميين ضد منتخبي اليونان، والسويد في الجولتين التاسعة، والعاشرة على الترتيب من المجموعة الثانية في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكاس العالم 2022 في قطر.

دياز والمشاركة الأولى مع المغرب

ومع المغرب دفع به المغربي وليد الركراكي المدير الفني في التشكيلة الأساسية التي خاض بها المباراة الودية ضد منتخب أنجولا، وتركه في الملعب لمدة 87 دقيقة قبل أن يخرجه حتى ينسجم وينصهر مع زملاء كما أنه أخرجه في هذا التوقيت تحديدا من أجل أن ينال تشجيع الجمهور على أداءه في المباراة، وقراره الصعب بتمثيل المغرب بدلا من إسبانيا، ويحمسه، ويخلق عنده دوافع.

والسؤال كيف سيستفيد الركراكي من قدرات وامكانات دياز؟.

أنشيلوتي ودياز

فالإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال استخدمه في مراكز عدة هجومية مثل المهاجم الثاني، ووسط المهاجم، والجناح الأيمن، والجناح الأيسر.

دياز مع الريال

والريال استعاد دياز في الموسم الحالي عقب انتهاء فترة اعارته في نادي إيه سي ميلان الإيطالي.

ولعب دياز مع الريال 33 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 4 أهداف، وهي موزعة كالتالي:

24 مباراة في بطولة الدوري الإسباني، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفين.

ولم يلعب 90 دقيقة سوى في مباراة واحدة ضد نادي إشبيلية في الأسبوع الـ26 بينما لم يتغيب سوى عن 5 مباريات كان جالسا فيها على دكة البدلاء.

مباراتان في بطولة كأس ملك إسبانيا، وسجل هدفا، وصنع هدفا في فوز الريال على نادي أرندينا الذي يلعب في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الرابعة بنتيجة 3 – 1 في دور الـ32، ولعبها كاملة.

مباراتان في بطولة كأس السوبر الإسباني، وسجل هدف في فوز الريال على نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة كبيرة 5 – 3 في دور قبل النهائي، ولم يشارك سوى في الـ39 دقيقة الأخيرة.

5 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين، وصنع هدفا.

وتغيب عن 3 مباريات منها مباراتان في دور المجموعات، ومباراة في الأدوار الإقصائية ضد نادي آر بي لايبزيج الألماني في مباراة الإياب في دور الـ16.

دياز إضافة قوية جدا للمغرب، فهو لاعب من طراز عالمي.