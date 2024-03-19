الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

أول تعليق من إبراهيم دياز بعد وصوله معسكر منتخب المغرب

إبراهيم دياز نجم
إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني

علق إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني، على انضمامه لمنتخب المغرب بعد وصوله معسكر أسود أطلس اليوم في التوقف الدولي.

وقال دياز للصحفيين: “أعتقد أنه يمكنك أن ترى على وجهي مدى سعادتي، الآن سأقدم كل شيء في الملعب لجعل البلد بأكمله، وعائلتي فخورة، وقبل كل شيء، للفوز بأشياء مهمة لجعل هذا الفريق ينمو، الآن لقد حان الوقت لأجمل شيء في كرة القدم”.

الاتحاد المغربي لكرة القدم حصل على موافقة «فيفا» من أجل تغيير الجنسية الرياضية لإبراهيم دياز، وتمثيل «أسود الأطلس».

وشهدت القائمة تواجد براهيم دياز لاعب ريال مدريد بعدما قرر اختيار اللعب لمنتخب المغرب بدلا من إسبانيا.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض وديتين أمام أنجولا وموريتانيا في أغادير يومي 22، و26 مارس، فيما سيكون الظهور الأول الرسمي لبراهيم دياز في يونيو ضد زامبيا والكونغو بتصفيات كأس العالم 2026.

إبراهيم دياز دياز ريال مدريد المغرب منتخب المغرب

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