الإصلاح والنهضة يعد تقريرا بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني

قال مصطفى كريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، بأن الحزب يعكف على إعداد تقرير يرصد فيه نتائج المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إجراءات تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، واصفًا متابعة ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذ التوصيات بأنه من صميم عمل الأحزاب والمجتمع المدني ويمثل ضمانة إضافية لنجاح الحوار الوطني.

وأضاف كريم بأن التقرير سيشمل قراءة عامة لنتائج تقرير المتابعة الثاني الذي عرضه السيد رئيس الوزراء وتضمن المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حيث سيتناول تحليلًا كميًا ونوعيًا لما ورد في تقرير مجلس الوزراء.

وأشار مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن توجه الحكومة بالمكاشفة والمصارحة وإعلان مدى التقدم في إنجاز تنفيذ التوصيات توجه جيد لا بد من البناء عليه، وفي نفس الوقت لابد من النظر إلى ما تحقق بشكل أكثر عمق لتحديد أوجه القصور ومعالجتها من جهة، ولضمان سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني من جهة أخرى.



وأكد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن متابعة التحرك السريع والفعال للجهات المعنية نحو تنفيذ توصيات الحوار الوطني يمثل ضمانة حقيقية لتكاتف الجهود نحو إنجاح تجربة الحوار الوطني وشعور المواطن بالأثر الإيجابي لها، شريطة أن تتسم المتابعة بالموضوعية وتنتهج السياسة البرامجية والتي ترتكز على رؤية الإيجابيات والسلبيات معا وتقديم الحلول والتوصيات لتلافي تلك السلبيات.



قانونية مستقبل وطن: توجيهات الرئيس الاهتمام بالصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للدولة يعكس اهتمامه بالفئات البسيطة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بالرعاية والحماية الاجتماعية والفئات البسيطة.



وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن وزير المالية أعلن أن الرئيس وجه بضرورة مراعاة المواطن في المقام الأول، ومن ثم سينعم ذلك على القطاعات الداعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة لملف الصحة والتعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهذا يعكس رؤية الدولة في التعامل مع الملفات.



وتابع عبد اللطيف: "كل هذه الاهتمامات تؤكد حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات المواطنين، وتحمل تداعيات الأعباء الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية ودعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وفي نفس الوقت الاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير السلع الأساسية وهو ما يعنى أن الاقتصاد المصري أصبح لديه من القدرة ما يؤهله امتصاص الأزمات ومواجهة التحديات والتغلب عليها، ومن ثم ستشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة".



وأشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، بالتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والعمل طوال الوقت على تلبية متطلباتهم في ظل مواصلة البناء وتنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، وهذا يؤكد أيضا قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الصعاب، خاصة وأن المضي قدما في تنفيذ هذه المشروعات يتطلب ميزانية ضخمة ومن ثم الدولة عازمة بكامل مؤسساتها على المضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.