الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 14.. شقيق محارب يتهمه بقتل العزازي على الهواء

محارب
محارب

تعرض اليوم الحلقة 14 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً، والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

 

تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 14

وخلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل محارب اتفق المحامي حسام الجيوشي وهو أحمد زاهر مع شقيق محارب “إبراهيم” على الظهور تلفزيونيا مع أحد الإعلاميين للحديث عن محارب وقضيته.

وظهر إبراهيم شقيق محاب، وقال إن محاب قتل رجل الاعمال محمود العزازي ومحاميه ومن ثم هرب إلى أهله في الصعيد.

وضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل محارب صُدم الجميع من حديث إبراهيم عن شقيقه محارب واتهامه بقضية القتل، وكان أولهم محارب الذي سرعان ما انطلق بسيارة الى القاهرة للوصول إلى أخيه. 

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

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أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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